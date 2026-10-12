Giorgio Buscema, bodybuilder di Modica, ha vinto una gara a Roma all’età di 61 anni e si è qualificato per i Campionati Mondiali, in programma a novembre a Catania. È salito sul gradino più alto del podio in una competizione con atleti molto più giovani di lui.

Il risultato arriva dopo un lungo ritorno. Buscema era rimasto lontano dalle palestre e dalle competizioni per diciassette anni. Nel 2018 ha deciso di ricominciare, ripartendo praticamente da zero, con un percorso di allenamento costante per recuperare la forma fisica e la competitività necessarie a tornare sul palco delle gare.

Il prossimo appuntamento è il Mondiale di Catania, a novembre. Per l’atleta modicano sarà la gara più prestigiosa da quando è tornato all’agonismo.