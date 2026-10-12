Centinaia di bambini, dai quattro anni in su, sono diventati «pompieri per un giorno» a Ragusa con Pompieropoli. L’iniziativa è stata organizzata domenica 11 ottobre dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa nel piazzale antistante il Centro Ibleo.

Nel piazzale erano schierati i mezzi dei Vigili del Fuoco. Attorno è stato allestito un percorso a tappe: i bambini si sono arrampicati, sono scesi con la pertica, hanno spento piccoli incendi con l’idrante e hanno partecipato a simulazioni di soccorso.

Ogni prova era anche un’occasione per imparare. I vigili hanno spiegato ai bambini le norme di base della sicurezza e hanno usato i termini tecnici corretti, perché i più piccoli imparino fin da subito come comportarsi in caso di pericolo.

A fine percorso ogni bambino ha ricevuto il diploma di «pompiere per un giorno».