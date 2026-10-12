Il mare mosso ha fermato le regate della Settimana della vela di Donnalucata, nel territorio di Scicli. Nelle prime due giornate le prove riservate alle squadre Optimist sono state rinviate, perché le condizioni meteo marine non permettevano di gareggiare in sicurezza.

La manifestazione è organizzata dal Circolo velico Kaucana e ha portato a Donnalucata decine di giovani atleti da tutta la Sicilia. L’età dei partecipanti ha pesato sulla scelta di non scendere in acqua. In un messaggio pubblicato sui social, il circolo ha commentato così lo stop: «La vela è rispetto della natura e il rispetto richiede pazienza e capacità di ascolto».

Il presidente del circolo, Nunzio Micieli, ha elogiato il comportamento dei ragazzi: «Quando si pratica la vela bisogna imparare a confrontarsi con il mare e con le sue regole. La sicurezza viene sempre prima di ogni risultato sportivo. I giovani provenienti da tutta la Sicilia hanno saputo attendere con pazienza e spirito positivo».

Durante la manifestazione è arrivato a Donnalucata anche Beppe Tisci, presidente della VII Zona della Federazione italiana vela, che ha incontrato dirigenti, soci e volontari del Kaucana. Si è parlato di attività agonistica, formazione di istruttori e dirigenti, rapporto con i soci, pratiche burocratiche e amministrative legate alle concessioni demaniali e prospettive di sviluppo sportivo e divulgativo.

«Abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci su questioni che riguardano tutti i circoli velici», ha detto Micieli. «La crescita della vela passa attraverso la collaborazione, la formazione e la capacità di fare rete».

Il circolo ha ringraziato i circoli partecipanti, il comitato di regata, i partner, i volontari e la comunità di Donnalucata, che ha accolto tecnici, dirigenti, atleti e famiglie arrivati da varie zone dell’Isola. «La vela si pratica in mare, ma tutto nasce a terra: dal lavoro organizzativo, dall’impegno delle famiglie, dalla passione dei volontari», ha aggiunto il presidente.

La Settimana della vela intanto prosegue, in attesa di una finestra di tempo favorevole per tornare in acqua.