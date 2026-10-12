Oltre 23 chili di cocaina nascosti nelle intercapedini di un’auto sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a Villabate, alle porte di Palermo. Il conducente, un uomo di nazionalità italiana, è stato arrestato e si trova in custodia cautelare in carcere.

Il controllo è stato eseguito da una pattuglia del Nucleo di polizia economico-finanziaria del Comando provinciale di Palermo. I finanzieri stavano controllando le principali strade che portano al capoluogo. Dopo aver fermato il veicolo, hanno identificato l’uomo a bordo. Secondo i militari, si è mostrato subito agitato e ha dato versioni contrastanti sulla destinazione e sui motivi del viaggio.

Per questo è scattata un’ispezione approfondita del mezzo. Nelle intercapedini laterali, anteriori e posteriori, i finanzieri hanno trovato 21 involucri con un totale di 23,158 chilogrammi di cocaina. Nell’auto c’erano anche 100 grammi di hashish.

Secondo le stime della Guardia di finanza, la droga avrebbe fruttato circa 2,3 milioni di euro se fosse stata venduta al dettaglio. Per le Fiamme gialle il traffico di stupefacenti resta la principale fonte di finanziamento della criminalità organizzata.

L’uomo è stato portato nella casa circondariale «A. Lorusso – Pagliarelli» di Palermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Fino a una sentenza definitiva, per lui vale la presunzione di innocenza. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere.