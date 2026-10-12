La processione della Madonna del Rosario per le vie del quartiere ha chiuso domenica i festeggiamenti della parrocchia dell’Ecce Homo a Ragusa, ultima tappa di un calendario religioso che nelle settimane precedenti aveva coinvolto la comunità parrocchiale.

La giornata conclusiva si è articolata tra i momenti liturgici e il corteo, con il simulacro mariano accompagnato lungo il percorso dalle preghiere e dai canti dei fedeli.

Secondo gli organizzatori, l’edizione di quest’anno è stata particolarmente partecipata e ha riunito attorno alla festa fedeli di generazioni diverse, in un clima di raccoglimento durante il passaggio della statua.

Gli organizzatori hanno ringraziato l’azienda e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dei festeggiamenti.