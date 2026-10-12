Prende il via oggi, lunedì 12 ottobre, su tutto il territorio regionale, la campagna vaccinale antinfluenzale 2026-2027, che proseguirà fino al 28 febbraio 2027. Promossa dalla Regione Siciliana in attuazione delle indicazioni del Ministero della Salute, sarà realizzata con il coinvolgimento dell’ASP, dei Medici di Medicina generale, dei Pediatri di Libera scelta, delle Farmacie convenzionate e delle strutture sanitarie del territorio.

In via prioritaria, la vaccinazione dovrà essere garantita alle persone di età pari o superiore a 60 anni e ai soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze. L’obiettivo è ridurre il rischio individuale di malattia, ospedalizzazione e morte, limitare la trasmissione del virus alle persone più fragili, diminuire gli accessi al Pronto soccorso e i ricoveri correlati all’influenza e contenere i costi sociali e sanitari connessi alla diffusione dell’infezione.

La vaccinazione antinfluenzale è indicata a partire dai sei mesi di vita ed è fortemente raccomandata alle categorie a maggiore rischio. Tra queste rientrano – oltre agli over 60, alle persone affette da patologie croniche o a rischio di complicanze – le donne in qualsiasi trimestre di gravidanza e nel periodo postpartum, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, le persone ricoverate presso strutture per lungodegenti e i familiari o contatti di soggetti ad alto rischio.

Particolare attenzione è rivolta agli operatori sanitari e sociosanitari, sia per la tutela individuale sia per la protezione dei pazienti più fragili. La vaccinazione è inoltre raccomandata alle categorie impegnate in servizi pubblici di primario interesse collettivo, tra cui Forze dell’ordine, Vigili del fuoco, personale scolastico e Protezione civile.

Per la stagione 2026-2027 i vaccini disponibili sono:

vaccino inattivato trivalente standard , utilizzabile a partire dai 6 mesi di età;

, utilizzabile a partire dai 6 mesi di età; vaccino trivalente su colture cellulari , utilizzabile a partire dai 6 mesi di età;

, utilizzabile a partire dai 6 mesi di età; vaccino trivalente adiuvato , indicato per le persone di età pari o superiore a 50 anni;

, indicato per le persone di età pari o superiore a 50 anni; vaccino trivalente ad alto dosaggio , indicato per le persone di età pari o superiore a 60 anni;

, indicato per le persone di età pari o superiore a 60 anni; vaccino vivo attenuato spray nasale, destinato ai soggetti dai 2 anni fino ai 18 anni non compiuti, nel rispetto delle specifiche indicazioni e controindicazioni.

Per le persone di età pari o superiore a 60 anni e per gli ospiti di RSA, strutture sociosanitarie e di lungodegenza, le indicazioni regionali raccomandano in particolare l’utilizzo dei vaccini potenziati, adiuvato o ad alto dosaggio, per la maggiore efficacia nella protezione dalle forme severe della malattia.

Per le persone dai 9 anni in su è prevista una sola dose. Nei bambini di età inferiore ai 9 anni mai vaccinati in precedenza sono raccomandate due dosi, a distanza di almeno quattro settimane; per quelli già vaccinati in una precedente stagione è invece prevista una sola dose.

La vaccinazione antinfluenzale rappresenta inoltre un’importante occasione per proporre, quando indicate, altre vaccinazioni raccomandate. È possibile la co-somministrazione con i vaccini anti-pneumococco, anti-Herpes Zoster, anti-difterite-tetano-pertosse, anti-Covid-19 e contro il Virus respiratorio sinciziale.