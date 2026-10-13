L’Avimec Modica è entrata nella settimana che porta al debutto nel campionato di serie A3. Domenica alle 18 i biancoazzurri della Contea giocheranno in trasferta al PalaGrotte di Castellana Grotte, ospiti della BCC Tecbus.

Dopo i tre giorni di riposo concessi dal coach Enzo Distefano, la squadra è tornata ad allenarsi al PalaRizza. Fino alla partenza per la Puglia, Biffi e compagni svolgeranno doppie sedute di allenamento ogni giorno.

Per i «Galletti» l’esordio coincide con un impegno di peso: Castellana è considerata una delle formazioni più attrezzate del girone Blu. Il club modicano gioca in serie A3 per l’ottava stagione consecutiva. Da quest’anno è l’unica squadra siciliana a rappresentare l’isola in un campionato nazionale.

Durante il precampionato i test match hanno permesso allo staff tecnico di valutare il potenziale della rosa e gli aspetti su cui lavorare. Lo conferma il vice allenatore Manuel Benassi: «I test precampionato ci sono serviti tantissimo sul piano del gioco e per studiare le diverse situazioni che si possono creare in partita, quindi siamo già concentrati per il debutto in campionato».

Benassi riconosce che la prima giornata sarà difficile: «Per noi è sicuramente una delle trasferte più difficili della stagione. Sappiamo che Castellana è una squadra ben attrezzata, che ha alle spalle campionati importanti in cui ha ottenuto ottimi risultati, ma noi ci siamo preparati e siamo motivati perché i ragazzi si sono allenati veramente tanto».

Il calendario prevede un’altra trasferta alla terza giornata, a Campobasso. Benassi ha parlato di entrambe: «Saranno delle trasferte impegnative, che noi cercheremo di affrontare con il giusto piglio e nella migliore maniera possibile». Ha aggiunto che la nuova serie A3 «anche quest’anno ha alzato di molto il livello».