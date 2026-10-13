Un incidente tra un’auto e un autobus di studenti ha paralizzato il traffico sulla vecchia strada che collega Modica a Ragusa nelle prime ore del mattino. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 in una delle curve poco prima dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Secondo una prima ricostruzione, un’auto, per cause in corso di accertamento da parte delle Forze dell’ordine, in prossimità di una curva si sarebbe scontrata con un autobus, che procedeva in direzione contraria.

Dopo l’urto l’autobus è rimasto fermo nel luogo dell’incidente per i rilievi del sinistro mentre l’auto è stata già rimossa. In pochi minuti si è formata una coda lunga diversi chilometri. Centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati, con forti disagi per pendolari e lavoratori diretti a Ragusa e a Modica.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia di Stato per i rilievi e la gestione della viabilità. La circolazione resta fortemente rallentata fino al termine delle operazioni di rimozione. Sulla statale tra Modica e Ragusa, altra strada che collega le due città, il traffico procede a rilento anche per i lavori sul ponte Costanzo, dove il transito è regolato da un semaforo.