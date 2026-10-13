Due giornate a Modica, giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, sulle carni di animali nati, allevati e macellati in Sicilia. Le organizza l’Associazione regionale Massari di Sicilia con l’iniziativa «Carni Siciliane 3S», un nome che riassume le tre condizioni: «Nati in Sicilia, Allevati in Sicilia, Macellati in Sicilia».

Si tratta di giornate informative. Secondo l’associazione, presieduta da Rosario Petriglieri, l’obiettivo è promuovere «una filiera autenticamente siciliana», mettendo al centro l’origine degli animali, l’allevamento, la tracciabilità, la qualità delle carni e il lavoro degli operatori del territorio. Le razze bovine protagoniste dell’iniziativa sono la Charolaise e la Limousine, due razze allevate per la produzione di carne.

La prima giornata, giovedì 15 ottobre, prevede interventi di esperti e professionisti sui temi della selezione genetica, del benessere animale, dell’alimentazione dei bovini, dell’economia circolare e della qualità della carne. La serata si conclude con una degustazione di piatti preparati con carni siciliane.

La seconda giornata, venerdì 16 ottobre, è rivolta soprattutto agli studenti degli istituti agrari e alberghieri. Anche in questa occasione vengono affrontati gli argomenti relativi alla filiera della carne, con una parte pratica dedicata alla preparazione e alla degustazione.

Le due giornate hanno quindi lo scopo di diffondere conoscenze tecniche, favorire la formazione dei giovani e avvicinare i partecipanti al mondo dell’allevamento e della trasformazione della carne. Gli incontri si terranno presso l’agriturismo Bugilfezza (c.da Bugilfezza, Modica – RG) nei giorni 15 e 16 ottobre 2026.