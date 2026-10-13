Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre torna l’ora solare: alle 3 le lancette andranno spostate indietro di un’ora, alle 2. Si chiude così il periodo di sette mesi di ora legale.

L’ora solare resterà in vigore fino al fine settimana del 27 e 28 marzo 2027. Smartphone, tablet e computer si aggiorneranno in automatico al momento del cambio. Gli orologi analogici, invece, andranno regolati a mano.

Con il passaggio le notti si allungano e le giornate sembrano più corte, con più ore di buio. Alcune persone hanno bisogno di qualche giorno per adattarsi al nuovo ritmo. Nel frattempo possono comparire disturbi temporanei come sonnolenza, irritabilità e lievi variazioni dell’umore.

Secondo alcuni esperti nutrizionisti, per ritrovare l’equilibrio si può partire anche dall’alimentazione. Indicano soprattutto la zucca e gli ortaggi a polpa arancione, ricchi di beta-carotene. Questa sostanza contribuisce a proteggere le mucose e a rafforzare le barriere epiteliali, le prime a risentire dei primi sbalzi di temperatura dell’autunno.

Gli stessi esperti consigliano di riportare in tavola, in modo regolare, legumi e cereali integrali. Questi alimenti forniscono energia a lento rilascio e fibre prebiotiche.