Con oltre ottanta artisti tra cantanti, orchestra e coro, la «Cavalleria Rusticana» nella versione originale siciliana è andata in scena domenica 11 ottobre al Castello di Donnafugata, a Ragusa, e ha chiuso la stagione estiva di eventi prodotta da Dreamworld Pictures.

La regia di Lorenzo Muscoso ha trasformato gli spazi del castello in scena, dalla Coffee House ai viali e agli scorci del parco storico, con il pubblico chiamato a seguire la vicenda da vicino, come testimone degli avvenimenti. La produzione ha definito la rappresentazione un’esperienza immersiva, pensata per far vivere la storia agli spettatori in prima persona.

La direzione musicale era affidata al maestro Umberto Terranova. Nel cast Sonia Fortunato nel ruolo di Santuzza, Alberto Profeta in quello di Turiddu, Graziano D’Urso come Alfio, Eleonora Coste come Lola e Antonella Fioretti come Mamma Lucia. Con loro l’Orchestra Vincenzo Bellini e il Concentus Choir.

Muscoso ha un legame con la terra di Giovanni Verga e con i luoghi del celebre duello rusticano, e la messinscena ha puntato sul rapporto tra la vicenda e gli ambienti, ricreando la Sicilia dell’Ottocento in cui amore, gelosia, tradimento e onore si intrecciano fino all’epilogo. La musica di Mascagni ha incontrato così la dimensione teatrale e narrativa dell’universo verghiano.

Secondo Dreamworld Pictures, la serata si è chiusa con dieci minuti di applausi. Al castello sono arrivate centinaia di persone da tutta la Sicilia e numerosi spettatori da Malta, Germania, Polonia e Inghilterra. Già prima dell’inizio, racconta la produzione, la folla radunata davanti all’ingresso proiettava le sue ombre sulle mura del castello.

Con l’appuntamento di Donnafugata si conclude la stagione estiva di eventi della casa di produzione, che secondo i dati diffusi dagli organizzatori ha richiamato complessivamente circa 2.000 spettatori. Dreamworld Pictures ha annunciato una stagione invernale con nuovi appuntamenti dedicati all’universo verghiano.