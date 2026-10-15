A fine settembre XRP, la criptovaluta legata alla società statunitense Ripple, veniva scambiata intorno a 1,49 dollari. Il bilancio del 2026 resta negativo: secondo i dati riportati il 29 settembre dalla testata finanziaria 24/7 Wall St., il token era in calo del 17,6% da inizio anno, contro un -3,5% del bitcoin e un -9,5% di ether. Nello stesso tempo, però, XRP aveva recuperato il 46% negli ultimi novanta giorni, risalendo da un minimo di circa 1,09 dollari toccato ad agosto. Il prezzo resta comunque circa il 59% sotto il massimo storico. Numeri che spiegano perché, nel dibattito sugli asset digitali, l’orizzonte del 2030 venga evocato sempre più spesso: quando il breve periodo è così instabile, chi segue questo mercato cerca di capire quali fattori potrebbero contare tra quattro o cinque anni.

Un’altalena che dipende dal clima generale

Il primo elemento da considerare è che XRP, come quasi tutte le criptovalute, si muove insieme al resto del mercato. Negli ultimi trenta giorni di settembre il token aveva guadagnato l’8,5%, poco più del bitcoin. Le grandi oscillazioni del 2026 sono state guidate soprattutto da fattori esterni: la guerra con l’Iran iniziata a fine febbraio, la fiammata dell’energia e il conseguente cambio di rotta della Federal Reserve, che il 16 settembre ha alzato i tassi per la prima volta dal 2023, portandoli tra il 3,75% e il 4%. Con tassi più alti, gli investitori tendono a ridurre l’esposizione agli asset più rischiosi e privi di rendimento, e le criptovalute sono tra i primi a risentirne.

Questo significa che qualsiasi stima di lungo periodo deve partire da un’ipotesi sul quadro macroeconomico: livello dei tassi, liquidità globale, appetito per il rischio. Prima ancora delle caratteristiche specifiche del token.

L’utilità nei pagamenti e nella tokenizzazione

Il secondo elemento riguarda l’uso concreto. XRP nasce come strumento per i pagamenti internazionali: il registro su cui si basa, l’XRP Ledger, permette di trasferire valore in pochi secondi e con costi bassi, e Ripple propone alle istituzioni finanziarie di usarlo come valuta ponte tra divise diverse. Negli ultimi mesi il perimetro si è allargato alla tokenizzazione, cioè alla rappresentazione digitale di attività finanziarie tradizionali. Il 5 maggio 2026 Ripple ha partecipato con Ondo Finance, la piattaforma Kinexys di J.P. Morgan e Mastercard a un progetto pilota di rimborso di titoli del Tesoro statunitense tokenizzati sull’XRP Ledger.

Progetti di questo tipo sono rilevanti per chi ragiona su orizzonti lunghi, ma con una cautela: il successo di Ripple come azienda non coincide automaticamente con la domanda del token. Una banca può usare l’infrastruttura di Ripple, o una stablecoin come Rlusd emessa dalla stessa società, senza dover detenere XRP. È uno dei nodi su cui le analisi divergono di più.

L’offerta e il conto in deposito

Il terzo elemento è l’offerta. Diversamente da bitcoin, XRP non viene creato attraverso il mining: tutti i token esistono già, e una parte consistente è custodita da Ripple in conti di deposito vincolati che rilasciano quantità prestabilite nel tempo. A fine settembre circa 37 miliardi di token restavano in questi conti, per un valore di circa 55 miliardi di dollari ai prezzi correnti. Chi costruisce scenari al 2030 deve quindi stimare non solo la domanda futura, ma anche quanta offerta aggiuntiva arriverà sul mercato e a che ritmo.

Come si costruisce una stima al 2030

Le stime che circolano sotto la voce xrp previsioni 2030 si basano in genere su tre approcci. Il primo è statistico: si proiettano in avanti tassi di crescita e volatilità storici, con il limite che il passato di un asset nato poco più di dieci anni fa è breve e pieno di discontinuità. Il secondo è fondamentale: si ipotizza una quota del mercato dei pagamenti internazionali o della tokenizzazione e si calcola quanto valore dovrebbe transitare su XRP. Il terzo è comparativo: si confronta la capitalizzazione del token con quella di altri asset digitali o di infrastrutture finanziarie. Ognuno porta a risultati molto diversi, ed è normale che tra lo scenario più prudente e quello più ottimista ci siano differenze di molte volte il prezzo attuale.

Un esercizio utile, prima di leggere qualunque cifra, è chiedersi quale ipotesi la sostiene: quanti utenti, quali volumi, quale regolazione, quale prezzo del denaro. Un obiettivo che non esplicita le proprie ipotesi è difficile da valutare.

I rischi da non dimenticare

Accanto agli scenari favorevoli ci sono rischi concreti. La concorrenza delle stablecoin e dei sistemi di pagamento istantaneo delle banche centrali può ridurre lo spazio per una valuta ponte. Le regole sugli asset digitali, nonostante i passi avanti degli ultimi anni negli Stati Uniti e con il regolamento europeo MiCA, possono cambiare. E la volatilità resta altissima: in nove mesi del 2026 XRP è passato da circa 1,80 dollari di inizio anno a un minimo di circa 1,09 ad agosto, per poi risalire di quasi il 40%.

Per chi in provincia di Ragusa segue il tema dal lato tecnologico, il 2030 è una data utile per ragionare, non una scadenza da prevedere. Le domande da porsi riguardano l’uso reale della tecnologia nei pagamenti, il ritmo con cui verranno rilasciati i token in deposito e il quadro dei tassi d’interesse. Le risposte arriveranno un trimestre alla volta.