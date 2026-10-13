In Sicilia elettrocardiogrammi, holter, analisi del sangue, screening e vaccini si potranno fare in farmacia. L’onorevole Ignazio Abbate ha annunciato che sta per essere firmato il protocollo d’intesa con Federfarma, che porta anche nell’isola il modello della Farmacia dei Servizi.

Secondo Abbate, la firma dell’accordo è attesa a breve e i nuovi servizi partiranno subito dopo nelle farmacie di quartiere. Abbate attribuisce il risultato a due fattori: il lavoro dell’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, e il confronto con le associazioni di categoria. «Finalmente anche la Sicilia si allinea al resto d’Italia dando concretamente attuazione al modello della Farmacia dei Servizi», ha detto.

Il protocollo comprende elettrocardiogrammi, holter cardiaco e holter pressorio, con refertazione a distanza affidata a medici specialisti. In farmacia si potranno eseguire anche esami diagnostici di primo e secondo livello. Tra questi ci sono le autoanalisi del sangue per glicemia, emoglobina glicata, colesterolo e trigliceridi, le analisi delle urine e la spirometria. Sono previsti anche screening di prevenzione, tra cui quelli per il tumore del colon-retto e per l’epatite C.

Gli aventi diritto, a partire dai 12 anni, potranno ricevere in convenzione i vaccini antinfluenzali e anti-SARS-CoV-2. Le farmacie prenoteranno visite ed esami specialistici attraverso il Centro Unico di Prenotazione. Seguiranno anche le terapie croniche e la riconciliazione farmacologica, in collaborazione con i medici di medicina generale.

Abbate ricorda che la scelta arriva dopo le sollecitazioni delle associazioni dei farmacisti e parla di «una vera e propria rivoluzione per la sanità territoriale siciliana». L’obiettivo che indica è alleggerire ospedali e ambulatori: «Portiamo la sanità pubblica più vicina alle esigenze quotidiane della gente, snellendo la pressione sugli ospedali e riducendo drasticamente le liste d’attesa negli ambulatori territoriali».

Sull’accesso alle prestazioni, Abbate ha spiegato: «Basterà la semplice ricetta medica per accedere a una vasta gamma di prestazioni ad alta specializzazione».