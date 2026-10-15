Il consigliere comunale di Vittoria Giuseppe Scuderi chiede all’amministrazione di aprire subito un confronto con il Consiglio comunale, le associazioni di categoria e i commercianti per costruire il calendario degli eventi di Natale in via Cavour e nel centro storico.

«Mancano circa due mesi al Natale e mi chiedo cosa stia organizzando l’amministrazione comunale per rilanciare via Cavour e il centro storico», ha dichiarato Scuderi. Per il consigliere serve «una concertazione tra tutti gli attori coinvolti» per arrivare a «un calendario di iniziative di prim’ordine».

Scuderi ha richiamato il modo in cui, secondo lui, è stata programmata la stagione estiva a Scoglitti. «Non possiamo permetterci di seguire ancora una volta un modus operandi tardivo e raffazzonato. Gli eventi vanno pianificati con largo anticipo per consentire agli operatori economici di organizzarsi e per promuovere adeguatamente le iniziative».

Il consigliere ha parlato anche della situazione di via Cavour, per decenni considerata il salotto buono della città e oggi, secondo la sua lettura, alle prese con problemi di commercio, vivibilità e attrattività. «Via Cavour rappresenta uno dei simboli di Vittoria e merita una particolare attenzione. Negli ultimi anni ha vissuto trasformazioni profonde e oggi è alle prese con criticità che non possono essere ignorate».

Per Scuderi le iniziative natalizie dovrebbero far parte di un progetto più ampio di rilancio urbano e commerciale, con idee, investimenti e una strategia per il centro storico che non si fermi al periodo delle feste ma copra tutto l’anno.

Da qui la richiesta di un tavolo di confronto con le realtà del territorio. «Commercianti, associazioni e cittadini devono essere coinvolti nelle scelte. Solo attraverso il dialogo e la partecipazione si può costruire un programma capace di richiamare visitatori, sostenere le attività economiche e restituire centralità a via Cavour e al centro storico».