Il Comune di Ispica ha pubblicato all’Albo pretorio online l’elenco dei beneficiari della «Carta dedicata a te» per il 2026. Si tratta del contributo da 500 euro per nucleo familiare, caricato su una carta elettronica nominativa.
La carta è prepagata e ricaricabile. La mette a disposizione Poste Italiane attraverso la controllata Postepay. Nella lista non compaiono i nomi. Ogni assegnatario si riconosce dal numero di protocollo della propria DSU, la dichiarazione sostitutiva unica presentata per l’ISEE. Il Comune ne ha indicato il formato con un esempio: INPS-ISEE-2024-000000000-00.
Chi ha già ricevuto la carta negli anni passati non deve fare nulla. Le carte emesse in precedenza restano valide, purché il titolare compaia anche nella nuova lista. In quel caso il contributo arriverà sulla stessa carta. Non servirà ricevere alcun codice né andare in un ufficio postale.
Le scadenze da rispettare sono due. Il primo pagamento con la carta va fatto entro il 16 dicembre 2026. Chi non la usa entro quella data perde il beneficio, come prevede l’articolo 5, comma 4, del decreto interministeriale che regola la misura. L’intera somma va poi spesa entro il 28 febbraio [ANNO], come stabilisce l’articolo 8, comma 1, dello stesso decreto.
Per controllare se il proprio nucleo familiare è tra i beneficiari, l’elenco si consulta sul sito istituzionale del Comune di Ispica, nella sezione dell’Albo pretorio online.