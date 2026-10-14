L’Orchestra Jazz del Liceo Musicale dell’I.I.S.S. “G. Carducci” di Comiso, composta da quindici studenti, domani, giovedì 15 ottobre, parteciperà nell’ambito della Rete dei Licei Musicali della Sicilia, alla manifestazione “La Sicilia fa Scuola – Stati Generali dell’Istruzione e della Formazione della Regione Siciliana”, in programma presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

Promossa dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, con il coinvolgimento di INDIRE e la prevista presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, l’iniziativa offrirà un’occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo e innovazione del sistema regionale dell’istruzione e della formazione.

Gli studenti del Carducci, accompagnati da sei docenti, porteranno sul palco le competenze artistiche, strumentali e interpretative maturate durante il percorso scolastico. Ma anche la capacità di ascoltarsi e di collaborare per arrivare a un risultato condiviso. La scuola considera la trasferta un’esperienza formativa: esibirsi davanti al pubblico, spiega, richiede preparazione, concentrazione, autonomia e senso di responsabilità.

Nella musica d’insieme, sostiene il Carducci, il contributo di ciascuno prende significato nel dialogo con gli altri, e lo studio individuale diventa un lavoro collettivo. Per l’istituto la giornata di Palermo è l’occasione per valorizzare il lavoro di studenti e insegnanti e per partecipare, insieme alla Rete dei Licei Musicali, alla riflessione sul ruolo della formazione musicale nella scuola. Un percorso nel quale pratica artistica, crescita personale e collaborazione si intrecciano ogni giorno, trovando nell’esibizione pubblica un’occasione di incontro e condivisione.