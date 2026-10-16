Un guasto ai sistemi dell’ENAV per il controllo del traffico aereo su scala nazionale si sta facendo sentire anche negli aeroporti di Comiso e Catania, dove si registrano ripercussioni sull’operatività dei voli, con possibili ritardi e cancellazioni.

Lo ha comunicato la SAC, che sta seguendo l’evoluzione della situazione e ha annunciato che aggiornerà le informazioni in tempo reale attraverso i propri canali ufficiali. Il personale della società è sul posto per assistere i passeggeri negli scali.

L’indicazione per chi deve volare è di verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea di riferimento: è la compagnia a confermare eventuali spostamenti di orario o cancellazioni.

Il problema non riguarda solo gli aeroporti siciliani. Il guasto interessa i sistemi ENAV a livello nazionale, cioè la rete che gestisce il controllo del traffico aereo in tutta Italia: per questo i disagi negli scali di Comiso e Catania dipendono dall’andamento del ripristino a livello centrale.

Per i passeggeri in partenza o in attesa di un arrivo, gli aggiornamenti sullo stato dei voli passeranno dai canali ufficiali della SAC e da quelli delle singole compagnie aeree.