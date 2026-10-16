Un 37enne di Acate è stato portato in carcere dopo che l’autorità giudiziaria gli ha revocato l’affidamento in prova ai servizi sociali. Nei giorni scorsi non si era fermato a un posto di controllo dei carabinieri in via Circonvallazione ed era fuggito, mettendo a rischio chi in quel momento era in strada.

L’uomo era stato condannato in via definitiva per furto aggravato e ricettazione, reati che risalgono al 2015. Per quella pena aveva ottenuto la misura alternativa alla detenzione. I carabinieri della stazione di Acate gli hanno ora notificato l’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

La svolta è arrivata con l’episodio del posto di controllo. La pattuglia si era messa all’inseguimento dell’auto, riuscendo a bloccare e identificare il conducente. Durante il controllo, secondo i carabinieri, è emerso che l’uomo guidava senza patente, con recidiva nel biennio. La perquisizione ha portato al ritrovamento di una modica quantità di hashish. Per i militari è una possibile spiegazione della fuga.

Il comportamento tenuto in quell’occasione e la denuncia scattata per non essersi fermato all’alt hanno spinto l’autorità giudiziaria a revocare la misura alternativa e a disporre la carcerazione.

Completate le procedure di identificazione e la notifica del provvedimento, il 37enne è stato trasferito nella casa circondariale di Ragusa, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per scontare la pena residua.