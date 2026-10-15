Condizionatori nelle scuole siciliane, finanziati con la legge di variazione di bilancio in discussione all’Ars, e sportelli di ascolto e supporto psicologico per gli studenti, da costruire con l’Università di Palermo. Sono gli impegni annunciati dall’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano, a chiusura degli Stati Generali dell’Istruzione, che si sono tenuti a Palermo mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre.

Secondo l’assessorato, ai Cantieri culturali alla Zisa sono arrivati più di 4 mila tra studenti e docenti da tutta l’isola. Dal palco del Cinema De Seta Turano ha parlato di un «bilancio positivo» e ha spiegato che dal percorso di ascolto nei territori «sono emerse tantissime idee e necessità per la scuola siciliana: dai condizionatori negli istituti, che stiamo già finanziando nella legge di variazione di bilancio in discussione all’Ars, agli sportelli di ascolto e supporto psicologico degli studenti a scuola, ai quali lavoreremo insieme all’Università di Palermo».

«Erano 25 anni che non si celebravano gli Stati generali della scuola siciliana», ha aggiunto l’assessore. Tra le proposte emerse ha citato un lungometraggio per le scuole sulla storia di Sebastiano Tusa, l’archeologo siciliano morto nel 2019.

Una parte del confronto ha riguardato Erasmus+. Sara Pagliai, coordinatrice dell’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE, ha annunciato che «alcuni fondi che la Regione ha a disposizione tramite il Fondo sociale europeo saranno utilizzati per accrescere le opportunità di Erasmus e permettere a un numero sempre più grande di ragazzi, studenti e docenti di potersi esprimere». Vito Borrelli, vicecapo della rappresentanza della Commissione europea in Italia, ha ricordato che il programma da oltre dieci anni è aperto anche a scuole, formazione professionale, volontariato e sport.

Il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Filippo Serra, ha indicato come prospettiva «la creazione di poli specialistici territoriali che, attraverso la condivisione di competenze e risorse, consentano di qualificare ulteriormente i percorsi di studio».

Gli Stati Generali sono stati promossi dall’assessorato con l’Ufficio scolastico regionale e con INDIRE. Gli studenti hanno partecipato a laboratori, hanno provato visori per esperienze immersive e progetti di robotica, mentre l’artista Igor Scalisi Palminteri ha realizzato un murale per il progetto @LabSchool contro le dipendenze giovanili. Docenti e dirigenti hanno seguito attività di formazione. Sul palco sono intervenuti Salvo Piparo, Luca Abete, Stefania Petyx e Raffaele Di Placido, che ha parlato di dispersione scolastica. Il programma prevedeva in chiusura, giovedì sera, il concerto acustico del cantautore palermitano Davide Shorty.