Cinque progetti del Comune di Vittoria, per un totale di 9.329.770,85 euro di finanziamenti richiesti, sono stati ammessi a finanziamento in via prioritaria nell’ambito della FUA, la Functional Urban Area. Riguardano il trasporto pubblico urbano, il Teatro comunale, piazza Cavour e il lungomare di Scoglitti, la scalinata di via Gaeta.

L’opera più costosa è il completamento del lungomare Riviera Lanterna a Scoglitti, con 3.500.000 euro: interessa il fronte costiero della frazione e, secondo l’amministrazione, dovrà renderlo più fruibile e attrattivo per la stagione balneare. Segue il Teatro comunale, per cui sono previsti 2.300.000 euro destinati al restauro dei prospetti e all’abbattimento delle barriere architettoniche, così da migliorare l’accesso alla struttura.

Sul fronte della mobilità, 1.722.800 euro servono a rinnovare il materiale rotabile del trasporto pubblico urbano e a realizzare tre linee urbane di Trasporto pubblico locale tra Vittoria e Scoglitti.

A Scoglitti è previsto anche il secondo stralcio funzionale della riqualificazione di piazza Cavour, con un finanziamento di 1.200.000 euro pensato per l’accoglienza turistica della frazione. Il quinto intervento, da 606.970,85 euro, riguarda il recupero, il consolidamento e la valorizzazione della scalinata e della «Lavina» di via Gaeta.

Il sindaco Francesco Aiello ha legato i cinque progetti all’idea di città dell’amministrazione: «Vogliamo una Vittoria più moderna, con servizi pubblici più efficienti, luoghi della cultura accessibili e spazi urbani riqualificati; allo stesso tempo, intendiamo valorizzare Scoglitti, il suo lungomare e la sua vocazione turistica». Per il primo cittadino l’ammissione prioritaria «ci impegna a proseguire il lavoro amministrativo per cogliere le opportunità offerte dalla programmazione europea».

L’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, ha definito il risultato frutto di «un lavoro di programmazione che mette al centro le esigenze concrete del territorio» e ha indicato il passaggio successivo: «Come assessorato ai Lavori pubblici, continueremo a seguire con attenzione il percorso tecnico e amministrativo delle opere, affinché si possa procedere con tutti gli adempimenti necessari».