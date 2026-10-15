Gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio scolastico Palazzello, a Ragusa, sono stati ammessi a finanziamento con fondi del PNRR. I lavori dovranno essere conclusi entro il 30 aprile 2027.

Il via libera arriva con un provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito dello scorrimento delle graduatorie PNRR. Con l’ammissione del progetto, il Comune può avviare le procedure per arrivare all’apertura del cantiere.

Lo scorrimento è stato possibile grazie alla restituzione di somme non spese da parte di altri Comuni, ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Gianni Giuffrida. «L’efficienza dimostrata nell’utilizzo dei finanziamenti Pnrr ci mette ora nelle condizioni di beneficiare di scorrimenti di graduatoria», ha dichiarato.

Giuffrida ha sottolineato che i tempi sono stretti. «Ancora una volta siamo pronti a muoverci con tempestività per rispettare le tempistiche stringenti imposte dal Ministero che intercorrono tra la notizia del finanziamento e la conclusione dei lavori passando attraverso gli incomprimibili tempi di gara», ha detto. L’assessore ha definito l’opera «un intervento strutturale prezioso per tutta la comunità della Palazzello».

Sulla sicurezza degli ambienti scolastici è intervenuta l’assessora alla Pubblica istruzione Catia Pasta: «Garantire spazi sicuri, moderni e pienamente a norma per i nostri studenti e per tutto il personale scolastico è una priorità assoluta di questa Amministrazione».

Secondo Pasta, l’ammissione a finanziamento è «un altro passo avanti in questa direzione». L’assessora ha aggiunto che i fondi sono «un’opportunità e una prova di quanto si sia lavorato per utilizzare le risorse Pnrr per offrire ai nostri ragazzi ambienti più sicuri».

Dalla metà di ottobre alla scadenza fissata per l’ultimazione dei lavori restano poco più di sei mesi. In questo periodo dovranno rientrare anche la gara d’appalto e l’esecuzione dell’intervento.