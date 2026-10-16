Tragedia a Modica. Un 75enne è morto a Modica mentre seguiva in tv la partita Roma Real Madrid di Champions League. Si tratta di Salvatore Rizza. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colto da un infarto, nella serata di mercoledì, mentre seguiva in televisione la partita di Champions League.
La morte è arrivata all’improvviso. Rizza per circa quarant’anni segretario della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Modica ed era un ex dipendente dell’Ufficio del Lavoro.
La Società Operaia di Mutuo Soccorso è oggi presieduta da Giorgio Solarino.
I funerali sono stati celebrati stamattina nella chiesa di San Pietro.