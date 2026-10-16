Con un finanziamento di 3 milioni di euro sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della SR 100 Pantano-Geraldo, la strada che collega Monterosso Almo e Giarratana con Licodia Eubea, Buccheri e Vizzini. Il tracciato attraversa le province di Ragusa e Siracusa e il territorio della Città metropolitana di Catania.

L’opera è finanziata con i fondi FSC 2021-2027. Il cantiere prevede diversi interventi: il rifacimento della pavimentazione, la pulizia e il ripristino delle cunette, la sistemazione delle scarpate e dei tratti interessati da cedimenti, il ripristino delle protezioni laterali e il rinnovo della segnaletica stradale.

«Si tratta di un investimento importante per la sicurezza della viabilità e per il miglioramento dei collegamenti tra le comunità interessate, con ricadute positive per cittadini, attività economiche e mobilità locale», ha dichiarato la presidente Maria Rita Schembari.

Il progetto è stato seguito dai funzionari dell’Ufficio tecnico diretto da Carlo Sinatra. Secondo Schembari, l’ente è intervenuto su tratti dell’arteria «che ricadono non solo nel territorio ragusano, ma anche in quelli limitrofi della provincia di Siracusa e della Città metropolitana di Catania».

Durante un incontro con i rappresentanti dei territori coinvolti si è parlato anche del collegamento dell’intero tratto con la Ragusa-Catania. La presidente ha indicato il passo successivo. Si tratta di chiedere all’ANAS di intervenire sul tratto che da Vizzini si collega alla Ragusa-Catania, la SS 124. «Si aprirebbe così questo vasto territorio, tradizionalmente più isolato», ha spiegato.

L’iter era partito quando il commissario Salvatore Piazza aveva ascoltato le richieste dei sindaci dei Comuni montani. Si era messo a capo di quelle istanze e aveva accompagnato i sindaci dall’allora presidente della Regione, Nello Musumeci. «Da allora si è avviato l’iter che oggi giunge a conclusione, con i lavori già iniziati», ha detto Schembari.