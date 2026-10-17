La SuperConveniente Virtus Ragusa cerca la seconda vittoria consecutiva a Rende. Domenica alle 18 sfiderà la Bim Bum Basket, ancora senza successi, nella quarta giornata della Serie B Interregionale.

La squadra di coach Gianni Recupido arriva al Polifunzionale calabrese dopo il 93-69 con cui mercoledì, al PalaPadua, ha superato la Promobasket Marigliano nel turno di recupero. Sono i primi due punti stagionali per i ragusani, sconfitti nelle prime uscite da Catanzaro e Termoli.

Secondo l’allenatore, contro Marigliano la differenza l’ha fatta l’atteggiamento. «Rispetto all’esordio è cambiata soprattutto la consapevolezza di dover vincere – spiega Recupido –. Ognuno ha fatto un passo in più sul piano del sacrificio. Nei primi due quarti abbiamo subito tanti punti e commesso alcuni errori individuali, ma l’atteggiamento era diverso. Siamo riusciti anche ad andare oltre le difficoltà».

Rende, allenata da Giampaolo Ambrico, ha perso tutte e tre le gare giocate finora. All’esordio è caduta sul campo di Gela (70-60), poi ha ceduto in casa di un solo punto alla Basket School Messina (77-78). Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta nel derby con la Basket Academy Catanzaro, 79-69 al termine di una partita rimasta a lungo in equilibrio.

Il riferimento in attacco è Scarpone, playmaker classe 2004: contro Catanzaro ha segnato 21 punti ed è il miglior realizzatore della squadra con 14,7 punti di media. Alle sue spalle c’è Guido, a 12 di media nelle prime tre partite, insieme a Greco e Mazzoleni. Da tenere d’occhio anche Osagie, ala classe 2006.

Per Recupido la trasferta è un’altra tappa di un percorso ancora da costruire, con un gruppo ristretto. «Dobbiamo continuare a crescere: sarà il nostro mantra per tutta la stagione – aggiunge –. Abbiamo una squadra composta in parte da giocatori giovani e in parte da elementi più esperti. Dobbiamo riuscire a mettere insieme queste due anime e speriamo che i giovani possano trascinare anche i più maturi. Siamo in dieci e non è facile trovare subito i giusti equilibri. Contro Marigliano, però, tutti hanno dato il proprio contributo, interpretando il ruolo che la partita richiedeva».

Arbitreranno l’incontro Barbagallo di Acireale e Filesi di Chiaramonte Gulfi.