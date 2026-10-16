La compressa Foundayo (orforglipron), da prendere una volta al giorno, ha ottenuto il parere favorevole dell’Agenzia europea per i medicinali per il controllo del peso negli adulti con obesità o sovrappeso e per il diabete di tipo 2. Ora la decisione sull’autorizzazione spetta alla Commissione europea.

Il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA, riunito dal 12 al 15 ottobre 2026, ha raccomandato il farmaco per gli adulti con un indice di massa corporea pari o superiore a 30, oppure tra 27 e 30 se hanno almeno un problema di salute legato al peso, sempre insieme a una dieta sana e all’attività fisica. Nel diabete di tipo 2 è indicato quando la glicemia non è controllata: da solo se la metformina non è adatta, oppure con altri antidiabetici. A chiedere l’autorizzazione è la casa farmaceutica Eli Lilly.

Orforglipron è una piccola molecola non peptidica che attiva il recettore del GLP-1, lo stesso bersaglio di altri farmaci per l’obesità. Riduce l’appetito e aumenta il senso di sazietà; nel diabete favorisce il rilascio di insulina quando la glicemia è alta e riduce il glucagone. Si prende a qualsiasi ora, con o senza cibo, partendo da una dose bassa che viene aumentata gradualmente in base alla risposta e alla tollerabilità. Servirà la ricetta medica.

Per il controllo del peso l’EMA ha valutato due studi su oltre 4.740 adulti, durati 72 settimane: uno su persone senza diabete ma con un altro problema di salute legato al peso, l’altro su persone con diabete di tipo 2. Con Foundayo il peso è sceso in media del 5-11 per cento, a seconda della dose, contro il 2-2,5 per cento del placebo.

Nel diabete di tipo 2 i quattro studi principali hanno coinvolto 3.765 adulti. L’emoglobina glicata, il valore che misura il controllo della glicemia nei mesi, è scesa di 1,2-1,9 punti percentuali con Foundayo, contro 0,4-0,8 punti con il placebo, 0,8 con dapagliflozin 10 mg e 1,2-1,5 con semaglutide orale.

Gli effetti indesiderati più comuni sono stati nausea, vomito e diarrea, più frequenti nella fase di aumento della dose e in calo con il tempo. Controindicazioni, interazioni e avvertenze saranno nel riassunto delle caratteristiche del prodotto. Come per gli altri farmaci della stessa classe, la risposta ai trattamenti può variare molto da persona a persona.

Il parere del CHMP è un passaggio intermedio: dopo la decisione della Commissione europea, prezzo e rimborsabilità saranno stabiliti da ogni Stato membro, in Italia dall’AIFA. In Italia una legge approvata nel 2025 riconosce l’obesità come malattia. Fino a quelle decisioni, Foundayo non è in commercio nel nostro Paese.