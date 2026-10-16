Banca Agricola Popolare di Sicilia ha aperto a Ragusa le selezioni per 12 team di aspiranti imprenditori e 9 piccole e medie imprese da inserire nei programmi di incubazione e accelerazione del progetto S.E.M.E., che vale un milione di euro. Le domande si presentano entro le 12 del 15 novembre 2026.

L’avviso, pubblicato venerdì 16 ottobre, fa parte del bando «Open Innovation Sicilia». BAPS è capofila dell’associazione temporanea di scopo che si è aggiudicata il contributo del PR FESR Sicilia 2021-2027. Con la banca ci sono Incubatore SEI e MEET S.r.l. La sigla S.E.M.E. sta per Sicilian Ecosystem for Modern Entrepreneurship. Secondo i promotori, il progetto deve accompagnare la transizione digitale ed ecologica delle imprese siciliane.

I percorsi sono due. Il programma di incubazione è rivolto a 12 team e giovani talenti che vogliono fondare una nuova azienda. Il piano di accelerazione riguarda invece 9 PMI già operative e punta a rafforzarne il modello di business, l’efficienza tecnologica e la presenza sul mercato. La selezione avverrà con una procedura pubblica. Tra i criteri indicati ci sono l’innovazione delle idee, la sostenibilità dei processi, l’imprenditoria giovanile e l’equilibrio di genere.

Il progetto avrà sede nel Greentech Mediterranean Innovation Hub, ospitato nello storico palazzo BAPS di piazza Matteotti, l’ex sede della Banca d’Italia, con oltre 3.000 metri quadrati di spazi. Le startup selezionate potranno testare le proprie soluzioni su esigenze reali delle aziende, avviare progetti pilota, seguire percorsi di mentoring e formazione e incontrare potenziali investitori.

«Il nostro obiettivo è contribuire alla creazione di un ecosistema capace di trasformare idee e competenze in nuove opportunità imprenditoriali, accompagnando startup e PMI siciliane lungo percorsi di crescita più competitivi, digitali e sostenibili», ha dichiarato Saverio Continella, amministratore delegato di Banca Agricola Popolare di Sicilia.

Bando e modalità di adesione sono pubblicati sulla pagina del progetto S.E.M.E. sul sito di BAPS. Le graduatorie usciranno entro il 28 novembre 2026.