Gli aeroporti di Comiso e Catania sono tornati alla piena operatività dopo il ripristino del sistema nazionale per il controllo del traffico aereo. Lo ha comunicato la SAC, la società che gestisce i due scali. I disagi erano cominciati a causa di un guasto ai sistemi ENAV per il controllo del traffico aereo su scala nazionale, anche presso gli aeroporti di Catania e Comiso, con ripercussioni sull’operatività dei voli e possibili ritardi e cancellazioni.

La società ha fatto sapere che continua a monitorare la situazione negli aeroporti.

Ai passeggeri la SAC chiede di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento. Le informazioni su orari e partenze vanno quindi richieste alla compagnia con cui si viaggia.