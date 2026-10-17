Cinquanta velisti provenienti da tutta la Sicilia si sfidano sabato e domenica nel mare di Donnalucata, borgata marinara di Scicli, nella prima tappa del Ranking zonale 2027 delle classi Ilca 4 e Ilca 6, maschili e femminili.

Le regate aprono il secondo fine settimana della Settimana della Vela 2026, la manifestazione organizzata dall’Asd Circolo Velico Kaucana sotto l’egida della VII Zona della Federazione Italiana Vela. Il primo weekend era stato dedicato alla classe Optimist. Ora tocca agli Ilca, che secondo gli organizzatori sono tra le classi olimpiche più diffuse a livello internazionale.

Il programma prevede sei prove, tre per ciascuna giornata. Sabato il segnale della prima regata è fissato alle 12. Per domenica l’orario di partenza sarà comunicato dal comitato di regata al termine delle prove del sabato, tenendo conto delle condizioni meteomarine: l’avvio potrebbe avvenire intorno alle 11. Secondo gli organizzatori, le previsioni sono favorevoli allo svolgimento regolare del calendario.

La cerimonia di premiazione è in programma domenica pomeriggio, al termine delle regate, e chiuderà il secondo weekend della manifestazione.

Donnalucata non è nuova a questo tipo di appuntamenti. La scelta della località sciclitana, spiegano gli organizzatori, è maturata dopo le esperienze degli anni precedenti, che a loro giudizio hanno messo in evidenza le caratteristiche del campo di regata e la capacità organizzativa del Circolo Velico Kaucana.

In palio ci sono i primi punti della nuova stagione agonistica. La classifica di questa tappa, insieme a quella della seconda, stabilirà quali atleti potranno accedere all’Italia Cup classi Ilca, il più importante circuito nazionale della classe, che di solito si disputa su cinque tappe.