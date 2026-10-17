Diverse auto parcheggiate vicino alla scuola Vittoria Colonna, a Vittoria, sarebbero state danneggiate durante la notte da un uomo che, secondo un residente, avrebbe tentato di entrare nei veicoli per cercare oggetti da rubare. In alcuni casi sarebbero stati rotti i vetri e danneggiati gli sportelli.

A rendere pubblico l’episodio è stato un abitante della zona. Ha pubblicato un post sui social network e lo ha accompagnato con un filmato estratto da un sistema di videosorveglianza. Secondo il suo racconto, l’uomo avrebbe preso di mira numerose vetture in sosta nella zona, una dopo l’altra.

Il residente ha riferito che la propria automobile avrebbe riportato soltanto un graffio sopra uno sportello. Altri veicoli avrebbero invece subito danni ben più consistenti. In alcune auto potrebbero essere stati rubati oggetti lasciati all’interno. Il numero delle vetture coinvolte e l’entità dei danni non sono ancora stati accertati.

Nel post il residente ha segnalato anche un altro particolare: durante l’azione l’uomo avrebbe lasciato tracce della propria presenza sul marciapiede accanto alle auto. Questo dettaglio ha fatto crescere l’indignazione tra chi abita nella zona.

L’autore della segnalazione ha pubblicato solo una parte del video registrato dalle telecamere e ha reso irriconoscibile il volto della persona ripresa. Ha anche dichiarato di essere disponibile a consegnare le immagini integrali alle forze dell’ordine, se verranno richieste nell’ambito delle denunce che i proprietari delle auto danneggiate potrebbero presentare.

Sotto il post sono arrivati numerosi commenti di cittadini preoccupati. L’area intorno alla scuola è molto frequentata e ci sono abitazioni e attività. La dinamica e il bilancio complessivo dei danni dovranno essere chiariti dagli eventuali accertamenti delle autorità. I residenti sperano che le immagini della videosorveglianza aiutino a identificare l’autore.