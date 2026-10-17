La Capitaneria di porto di Pozzallo compie 25 anni e li racconta con una mostra fotografica a ingresso gratuito, aperta da mercoledì 21 a venerdì 30 ottobre 2026 allo Spazio Cultura «Meno Assenza».

L’inaugurazione è fissata per mercoledì 21 ottobre alle 11. L’esposizione è organizzata dalla Guardia Costiera di Pozzallo con il patrocinio del Comune. Si trova in corso Vittorio Veneto 341 e resterà visitabile gratuitamente per dieci giorni.

La ricorrenza riguarda il cambio di rango della sede: nel 2001, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 365, quella di Pozzallo è stata elevata a Capitaneria di porto. La mostra ripercorre questi 25 anni con immagini storiche e fotografie che ritraggono uomini e donne in servizio, mezzi e momenti istituzionali.

Il percorso segue i compiti della Guardia Costiera: la sicurezza della navigazione e della balneazione, la ricerca e il soccorso in mare, la tutela dell’ambiente marino e costiero. Secondo gli organizzatori, le immagini documentano come il presidio sia diventato nel tempo un punto di riferimento per la comunità marittima e portuale della città.

L’anniversario è anche l’occasione per ripercorrere la crescita del porto di Pozzallo, al quale la Capitaneria attribuisce un ruolo strategico nel Mediterraneo, e per ricordare i comandanti e il personale che hanno prestato servizio nella sede in questo quarto di secolo.

Nelle intenzioni della Guardia Costiera, la mostra vuole essere un omaggio alla propria storia e al legame tra la città, il mare e chi lavora ogni giorno per la sua sicurezza. Le fotografie resteranno esposte nello spazio di corso Vittorio Veneto fino a venerdì 30 ottobre.