Il consigliere comunale di opposizione Gaetano Iacono, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ha attaccato l’amministrazione del sindaco Cutello sullo stato delle scuole di Chiaramonte Gulfi. Ha passato in rassegna, edificio per edificio, materne, elementari, scuola media e Istituto Alberghiero.

«A cinque anni dall’insediamento dell’amministrazione guidata dal Sindaco Cutello, il bilancio relativo allo stato delle scuole e alla sicurezza dei nostri studenti si rivela fallimentare sotto ogni punto di vista», ha dichiarato Iacono. Secondo il consigliere, la realtà vissuta da ragazzi, famiglie e personale scolastico è fatta di «inagibilità, degrado e gravi carenze strutturali».

Il primo caso citato riguarda la scuola materna della Fontana. I bambini, secondo Iacono, sono «ancora costretti a svolgere le proprie attività all’interno dell’edificio di Corso Umberto, un immobile dichiarato inagibile». Per la scuola elementare San Giuseppe il consigliere parla di «una struttura priva dei necessari requisiti antisismici», in un Comune classificato in zona sismica 1, con spazi per l’attività motoria che descrive come degradati e «invasi dalla muffa».

Anche il campetto di Santa Teresa, indicato come soluzione alternativa, è finito nella nota. Iacono sostiene che gli interventi l’abbiano reso più pericoloso: «pavimenti scivolosi, muretti danneggiati e gradini privi di protezioni che negli ultimi giorni hanno già causato il ferimento di un docente e di una bambina».

Per la scuola media di Corso Europa il consigliere elenca «lavori bloccati, degrado diffuso, forti perplessità sulla sicurezza sismica e un accumulo di rifiuti lungo le scalinate d’accesso alla palestra». L’Istituto Alberghiero, a suo dire, è diviso tra l’edificio di Corso Umberto e le aule di Corso Kennedy. In questo quadro Iacono contesta la scelta di destinare circa quattro milioni di euro alla demolizione parziale dell’ex hotel La Pineta, per «realizzare soltanto due cucine e una sala convegni».

Il consigliere richiama infine le risorse disponibili tra fondi PNRR, FSC, ministeriali, provinciali e compensazioni legate alla RG-CT. Nonostante questi fondi, secondo Iacono, l’amministrazione «non è stata in grado di realizzare alcun miglioramento concreto per i nostri giovani, limitandosi alla produzione di video promozionali». E ha aggiunto: «Continueremo a batterci affinché la sicurezza scolastica torni a essere la vera priorità dell’azione amministrativa a Chiaramonte Gulfi».