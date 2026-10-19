Giovanni Iacono ha rassegnato le dimissioni da assessore del Comune di Ragusa. Lo ha annunciato lui stesso, spiegando che si tratta di una decisione presa «per scelta personale» e già formalizzata con una nota inviata al sindaco Peppe Cassì.

La volontà di lasciare, ha spiegato Iacono, non è nata nelle ultime settimane: «Da diverso tempo avevo manifestato al Sindaco questa mia volontà e il Sindaco mi aveva sempre invitato a rimanere ancora per poter continuare le progettualità amministrative».

Secondo l’ex assessore, il lavoro in giunta è proseguito fino alla fine del mandato: «In questi ultimi mesi e fino all’ultimo giorno ho seguito, concluso ed avviato l’iter di altre azioni amministrative ma non ritengo più procrastinabile un prolungamento del mio impegno amministrativo».

Iacono è co-fondatore del movimento civico Partecipiamo, che ha rappresentato prima in Consiglio comunale e poi, in questi anni, nella giunta guidata da Cassì.

Nel congedo ha rivendicato il percorso fatto insieme al sindaco: «È stato un grande onore essere amministratore della mia città, ringrazio il primo cittadino, Peppe Cassì per la fiducia e la collaborazione che abbiamo avuto in tutti questi anni connotati civicamente che sono stati anni di profonda svolta e di grandi cambiamenti».

I ringraziamenti sono andati anche ai cittadini ragusani, alla giunta, alla maggioranza e ai movimenti che la compongono, al presidente e al Consiglio comunale, al segretario generale, ai dirigenti e ai dipendenti del Comune e delle partecipate, oltre agli organi di stampa e agli attori istituzionali.

L’ex assessore ha ricordato infine di aver collaborato in questi anni con «tanta gente per-bene», nel perseguimento «del bene comune e dell’interesse generale».