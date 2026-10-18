Un giovane padre di Modica, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale ad agosto, ha superato la fase più critica e ha potuto riabbracciare la figlia Giulia. Il ragazzo è cosciente, cammina e ha ripreso a sorridere insieme ai familiari, mentre prosegue il percorso di riabilitazione.

A raccontare i progressi è stata la sorella, che attraverso un messaggio sui social ha condiviso la notizia attesa da settimane dalla famiglia e dalle persone che avevano seguito con apprensione la vicenda. Il momento più emozionante è stato l’incontro con la bambina, che durante questi mesi ha aspettato il ritorno del padre.

La vicenda risale all’alba del 19 agosto 2026, quando il giovane era rimasto coinvolto in un grave incidente lungo la strada provinciale 45, che collega Modica a Pozzallo. L’auto sulla quale viaggiava era uscita dalla carreggiata, finendo contro un muro a secco.

Le condizioni del ragazzo erano apparse subito molto serie. Dopo i primi soccorsi e il trasporto all’ospedale di Modica, si era reso necessario il trasferimento in elisoccorso in una struttura specializzata di Catania, per ricevere ulteriori cure.

Nei giorni successivi allo schianto, la famiglia aveva vissuto momenti di forte apprensione. La sorella si era rivolta alla comunità con un appello alla preghiera, chiedendo sostegno e vicinanza nella speranza che il giovane potesse riprendersi e tornare dalla sua bambina.

Il messaggio aveva raccolto numerose manifestazioni di solidarietà da parte di amici, conoscenti e cittadini che seguivano gli aggiornamenti sulle condizioni del giovane.

Adesso, dopo settimane di incertezza, le notizie sul recupero restituiscono alla famiglia una prospettiva diversa. Il giovane ha ripreso a camminare e ha potuto ritrovare l’abbraccio della figlia, uno dei momenti più attesi durante il lungo periodo di cure.

Il percorso di riabilitazione dovrà proseguire. I progressi raccontati dalla sorella segnano però una fase importante del recupero, mentre il giovane continua ad affrontare il cammino verso una graduale ripresa, sostenuto dalla famiglia.