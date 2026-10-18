Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per lunedì 19 ottobre. L’avviso riguarda anche la provincia di Ragusa, dove sono attese piogge sparse, con possibili rovesci e temporali.

Secondo il bollettino, le precipitazioni interesseranno la Sicilia orientale. Saranno da isolate a sparse, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. I fenomeni dovrebbero attenuarsi dal tardo pomeriggio di lunedì.

Le previsioni meteo indicano temporali sui settori interni dell’isola, in particolare sul Trapanese e sul Palermitano. Altri temporali, formati sullo Ionio, potrebbero raggiungere le coste.

La settimana che sta per cominciare dovrebbe segnare l’arrivo dell’autunno anche in Sicilia. Tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre è attesa una prima perturbazione di origine nord-atlantica. Prima del suo arrivo è prevista una breve fase più mite.

Il fronte dovrebbe portare piogge e un calo delle temperature a partire dal 22 ottobre. Dopo questa prima perturbazione, secondo le stesse previsioni, altre perturbazioni atlantiche potrebbero susseguirsi una dopo l’altra, con piogge autunnali attese in tutta Italia.