All’Interspar Le Dune di Ragusa tornano le visite senologiche gratuite di “Ragusa in Rosa – PreveniAMO”. Saranno circa 45, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, e si prenotano soltanto lunedì 19 e martedì 20 ottobre con l’app Despar Sicilia, fino a esaurimento dei posti.

La seconda edizione dell’iniziativa, dedicata alla prevenzione del tumore al seno, durerà quattro giornate, dal 22 al 25 ottobre, nel centro commerciale di via Giorgio La Pira 21/23. Oltre ai controlli, il programma prevede due open day di Pilates e un incontro sulla corretta alimentazione. La promuove Despar Sicilia, attraverso il gruppo Ergon, insieme alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Ragusa. L’iniziativa rientra nella campagna nazionale Nastro Rosa e ha il supporto dell’Asp Ragusa.

Si comincia giovedì 22 ottobre alle 12 con un incontro tra i rappresentanti di Despar Sicilia e della LILT Ragusa per presentare l’iniziativa. Dalle 19 alle 20 c’è il primo open day di Pilates con la dottoressa Nadia Montes.

Le visite partono venerdì 23 ottobre, dalle 9 alle 12:45, con il dottor Marco Ambrogio. In serata, sempre dalle 19 alle 20, si tiene il secondo open day di Pilates.

La giornata con più controlli è sabato 24 ottobre. Dalle 9:30 alle 12:45 visita la dottoressa Anna Corallo, dalle 14:30 alle 18:30 di nuovo il dottor Ambrogio.

Domenica 25 ottobre, dalle 11 alle 12:30, un nutrizionista della LILT chiude la manifestazione con un incontro su alimentazione, abitudini quotidiane e prevenzione.

Concetta Lo Magno, responsabile marketing di Despar Sicilia, ha spiegato: «La nuova edizione di “Ragusa in Rosa” prosegue un’esperienza avviata nell’ottobre 2025 confermando la forte attenzione delle donne verso le opportunità di prevenzione e l’efficacia della scelta di portare i controlli medici all’interno di un luogo frequentato quotidianamente da centinaia di persone».

Secondo Lo Magno, la collaborazione con la LILT non si è fermata alla prima edizione: «La collaborazione è infatti proseguita anche nel marzo 2026, in occasione della 25ª Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, e nel maggio 2026 quando l’Interspar ha ospitato giornate di screening dermatologici gratuiti, visite specialistiche e incontri informativi».