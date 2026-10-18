Una donna è stata trovata morta in mare nel porticciolo turistico di Marsala. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una turista straniera.

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe caduta in acqua durante la notte. Si sarebbe trovata a bordo di una delle barche a vela ormeggiate ai pontili. Quando alcune persone hanno notato il corpo in acqua, per lei non c’era più nulla da fare.

Dopo la chiamata al 118 sono intervenuti i militari dell’Ufficio circondariale marittimo e i carabinieri. Hanno avviato le indagini per accertare come la donna sia finita in mare.

Nelle prossime ore la Capitaneria di porto dovrebbe ascoltare il comandante e i membri dell’equipaggio dell’imbarcazione da cui la donna sarebbe caduta, insieme alle altre persone che si trovavano a bordo. Le audizioni servono a ricostruire la dinamica e non implicano di per sé responsabilità di nessuno.