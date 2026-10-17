Un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico interessa tutta la Sicilia: l’ha diramata il Dipartimento della Protezione Civile per le prossime ore, mentre l’anticiclone che aveva garantito stabilità sul Mediterraneo occidentale cede alla spinta di una saccatura in discesa dal Mare del Nord.

Sono attese piogge da sparse a diffuse, spesso sotto forma di rovesci o temporali. I fenomeni potranno essere accompagnati da raffiche di vento sostenute, intensa attività elettrica e grandinate locali. Le temperature sono previste in calo su tutta l’isola.

La Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana ha avviato un monitoraggio continuo dei corsi d’acqua, delle aree esposte a frane e delle strade più vulnerabili. L’attenzione si concentra sui centri costieri di Palermo, Catania e Messina e sui sottopassi, che in caso di nubifragi si allagano spesso all’improvviso.

Ai sindaci dei Comuni siciliani è stato chiesto di attivare le misure preventive dei piani di emergenza e di raccomandare ai cittadini la massima prudenza negli spostamenti.

Durante l’allerta l’indicazione è di evitare la sosta vicino agli alvei dei fiumi, ai pendii instabili e nei tratti più bassi della rete stradale, dove l’acqua tende ad accumularsi.