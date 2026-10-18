Il fermo degli autotrasportatori contro il caro-gasolio comincia a farsi sentire in Sicilia. A Modica molti distributori di carburante hanno esaurito le scorte di benzina e gasolio e sono chiusi, mentre in diversi supermercati dell’isola gli scaffali si svuotano.
Con i camion fermi, le merci non arrivano nei punti vendita. Nei supermercati colpiti restano soprattutto i prodotti a lunga scadenza. I segni più evidenti si vedono nei negozi con i prezzi più convenienti.
Per ora non si tratta di una carenza generalizzata in tutta l’isola. Le difficoltà riguardano alcuni supermercati e, sul fronte del carburante, molti impianti di Modica.
La protesta della categoria nasce dall’aumento del prezzo del gasolio. Chi deve fare rifornimento in città trova chiuse diverse pompe, e chi fa la spesa può non trovare tutti i prodotti abituali.
Tra i consumatori, nonostante i disagi, sembra prevalere la comprensione per le ragioni della protesta degli autotrasportatori.