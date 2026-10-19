Ragusa sarà Città europea dello sport nel 2027. Lo ha annunciato il sindaco Peppe Cassì, che ha accompagnato la notizia con un video sui social dedicato ai cantieri degli impianti sportivi della città.

Nel filmato il primo cittadino passa in rassegna i lavori in corso e quelli in partenza. I prossimi interventi riguardano tre strutture: lo stadio comunale Giovanni Biazzo, conosciuto come Campo Enal, la copertura della piscina comunale e i Campetti dei Gesuiti.

Per Cassì il riconoscimento arriva su un percorso avviato da tempo. «Ma l’impegno per i nostri atleti e per i nostri impianti nasce da molto prima, praticamente da sempre», ha dichiarato il sindaco.

Nel suo messaggio Cassì richiama gli ultimi otto anni di attività: «L’elenco dei lavori svolti in questi 8 anni è lungo. In questo breve video ci limitiamo a fornire un aggiornamento degli interventi in corso e di quelli con partenza ormai imminente».

Una parte degli impianti mostrati rientra in un progetto più ampio, la Cittadella dello Sport in zona Selvaggio. «Un rapido giro tra cantieri e palazzetti, alcuni dei quali rientreranno nel grande progetto di realizzazione della nostra Cittadella dello Sport in zona Selvaggio», ha spiegato il sindaco.

Stadio Biazzo, copertura della piscina e Campetti dei Gesuiti sono, nelle parole di Cassì, «i prossimi interventi»: per tutti il sindaco ha indicato una partenza ormai imminente.