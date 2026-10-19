La Passalacqua Ragusa ha vinto 81-48 sul campo dell’Unitiva Napoli nella terza giornata della Serie A2 femminile Credem Banca e ha consegnato alle campane, fin qui a punteggio pieno, la prima sconfitta del campionato.

Si è giocato domenica 18 ottobre al PalaBarbuto. La partita si è decisa già nei primi venti minuti: Ragusa ha chiuso il primo quarto avanti di 18 punti e l’intervallo sul 22-45. Le migliori realizzatrici sono state Guzzoni e Johnson, 20 punti a testa.

È stata proprio Guzzoni ad aprire la gara con una tripla. Napoli è passata avanti con due canestri di Botteghi, sul 4-3, ma è stato il suo ultimo vantaggio. Dopo tre minuti la squadra di coach Paolo Seletti ha accelerato con Johnson, autrice di un canestro con fallo subito, poi con Guzzoni, con una tripla di Heriaud e con due tiri consecutivi di Mazza: un parziale di 12-0 in meno di due minuti ha portato il primo quarto sul 12-30.

Il secondo periodo è partito su ritmi alti e con errori al tiro da entrambe le parti. Napoli ha mosso per prima il punteggio con Grande e Gesuele, ma Johnson, Cosaro e Stroscio hanno continuato a segnare. Sulla panchina napoletana è rimasta Kosla, a riposo precauzionale perché non ancora in condizione di giocare.

Nel terzo quarto Ragusa ha mantenuto l’inerzia con una difesa aggressiva e una buona circolazione di palla, ancora con Johnson e Guzzoni protagoniste, quest’ultima più efficace vicino a canestro. A metà frazione Napoli ha perso per infortunio Nicole Leghissa, sorella di Elisa Leghissa della Passalacqua: la capitana Consolini si è avvicinata per qualche secondo alla panchina di Ragusa per confortare Elisa. Le iblee sono arrivate all’ultimo intervallo sul 35-65.

Nell’ultimo quarto c’è stato spazio per tutte le giocatrici di Ragusa. Napoli ha piazzato un parziale di 11-0 a sei minuti dalla fine, senza riaprire la gara. Al fischio finale le giocatrici della Passalacqua sono andate verso la panchina avversaria per informarsi sulle condizioni di Nicole Leghissa.

«Abbiamo avuto un buon approccio fin da subito, e la difesa a tutto campo ha inciso nella loro economia di gioco», ha detto a fine gara il coach Paolo Seletti. «Napoli […] ha giocato due partite straordinarie con un’ottima pallacanestro, aggressiva e in transizione. Oggi non glielo abbiamo permesso e non hanno avuto una giornata al tiro molto felice».

Seletti ha aggiunto che la squadra ha «ancora molti margini»: «Abbiamo fatto una buona prestazione anche dal punto di vista delle percentuali realizzative ma continuiamo a lavorare con impegno».

Per Ragusa è la seconda vittoria in due partite: all’esordio la squadra aveva battuto in casa Matelica 72-60, poi aveva osservato il turno di riposo. Napoli arrivava alla sfida con due successi, contro Umbertide dopo un tempo supplementare e in trasferta a Matelica, come avevamo scritto nella presentazione della gara. Tra le campane gioca anche l’ex Passalacqua Chiara Grattini, che ha chiuso con 3 punti.

Il tabellino. Unitiva Napoli-Passalacqua Ragusa 48-81 (12-30, 22-45, 35-65). Napoli: Camporeale 3, Botteghi 11, Berrard 7, Gesuele 7, Ovner 7, Leghissa 7, Grande 2, Kosla, Tagliaferri, Chiovato 1, Grattini 3. Allenatore Braidotti. Ragusa: Consolini 7, Ronchi 6, Mazza 6, Cosaro 6, Stroscio 5, Leghissa, Heriaud 9, Guzzoni 20, Olodo 2, Di Fine, Johnson 20. Allenatore Seletti.