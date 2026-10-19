Un ventenne è stato arrestato a Vittoria con l’accusa di detenzione di hashish ai fini di spaccio, dopo essere stato fermato dalla polizia nei pressi di un istituto scolastico.

L’intervento è partito da una segnalazione di spaccio inviata tramite YouPol, la piattaforma della Polizia di Stato che consente ai cittadini di segnalare, tra le altre cose, episodi legati alla droga.

Gli agenti della Volante del Commissariato di Vittoria hanno individuato il giovane, cittadino straniero regolarmente presente in Italia, mentre era alla guida della sua auto. Con la perquisizione personale e del veicolo hanno trovato 19 stecche di presunto hashish, 65 euro in contanti e un taglierino con tracce della stessa sostanza.

Il controllo è proseguito nell’abitazione del ventenne. Lì gli agenti hanno trovato altri 19,2 grammi di sostanza presumibilmente riconducibile all’hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, un coltello sporco di stupefacente e altri 400 euro in contanti. Tra auto e casa, i contanti trovati arrivano così a 465 euro.

Dagli accertamenti è emerso anche che l’auto guidata dal giovane era senza copertura assicurativa: per questa violazione è stata applicata la sanzione prevista dal Codice della Strada.

Al termine delle attività, su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, il ventenne è stato posto agli arresti domiciliari. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’arresto dovrà essere convalidato dal giudice.