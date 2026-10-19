Le manovre di disostruzione pediatrica, cioè i gesti che servono a liberare le vie aeree di un bambino che rischia di soffocare, sono state spiegate sabato in piazza del Popolo a Vittoria. Qui la Società italiana di medicina e urgenza pediatrica ha allestito un gazebo informativo.

L’iniziativa fa parte della campagna di sensibilizzazione «Una mano per la vita», dedicata alla sicurezza dei bambini. Al gazebo i volontari hanno mostrato a chi si fermava come riconoscere un’ostruzione delle vie aeree e quali manovre eseguire in caso di emergenza.

Tra i visitatori c’era anche Andrea La Rosa, segretario cittadino di Forza Italia a Vittoria, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa. «Con grande professionalità, chiarezza e passione, i volontari hanno illustrato a cittadini, famiglie e soprattutto ai tantissimi giovani presenti come riconoscere tempestivamente un’ostruzione delle vie aeree nei bambini e quali siano le corrette manovre da effettuare per intervenire in situazioni di emergenza», ha dichiarato.

Per La Rosa conta soprattutto il poco tempo necessario per imparare: «Bastano davvero pochi minuti per apprendere gesti che possono fare la differenza tra la vita e la morte. Per questo ritengo particolarmente significativa la scelta di portare queste conoscenze direttamente tra la gente, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione».

Il segretario cittadino ha poi parlato della campagna: «La tutela dei più piccoli deve essere una priorità per tutti. Campagne come “Una mano per la vita” hanno il merito di sensibilizzare la popolazione su tematiche fondamentali e di fornire strumenti concreti che ciascuno può utilizzare in caso di necessità».

La Rosa ha ringraziato la dottoressa Cristina Trigilia e tutti i volontari impegnati al gazebo di piazza del Popolo «per il prezioso lavoro svolto a favore della comunità».