Alcuni ladri hanno tentato di svaligiare i box dei commissionari del mercato ortofrutticolo di Santa Croce Camerina nella tarda serata di domenica 18 ottobre. Sono fuggiti a mani vuote prima di riuscire a entrare nei locali.

L’allarme è scattato intorno alle 23, quando qualcuno ha manomesso le telecamere di videosorveglianza. L’impianto è collegato direttamente alla centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza «La Sicurezza», che ha mandato subito sul posto le guardie particolari giurate.

Le guardie sono arrivate al mercato insieme ai responsabili della struttura e ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Hanno trovato una serranda parzialmente forzata e alcune telecamere oscurate: i ladri stavano cercando di aprirsi un varco verso i box. L’arrivo congiunto di vigilanza privata e militari dell’Arma li ha costretti a rinunciare e a scappare.

I Carabinieri hanno eseguito i rilievi sul posto e hanno avviato le indagini. Vogliono ricostruire la dinamica del tentativo e risalire all’identità di chi ha cercato di entrare nella struttura. Al momento non è stato diffuso il numero delle persone coinvolte.

L’intervento rientra nel protocollo «Mille occhi sulla città», che coinvolge vigilanza privata, forze dell’ordine e Prefettura di Ragusa. L’accordo è stato siglato con il Comune di Santa Croce Camerina e prevede il potenziamento dei controlli sul territorio con ulteriori unità di pronto intervento.