Una donna ha partorito nella propria abitazione a Ragusa nella mattinata di giovedì, dopo che le contrazioni troppo ravvicinate non le hanno lasciato il tempo di raggiungere l’ospedale. La chiamata al 118 è arrivata poco prima delle 8: sul posto sono stati inviati l’ambulanza MSA Ragusa 1 e, in supporto, la medicalizzata MSA Modica 1.

Quando i sanitari sono entrati in casa, il bambino era già venuto al mondo. La donna, ragusana e al secondo figlio, ha raccontato di non essere riuscita a raggiungere il nosocomio a causa della rapidità con cui si è evoluto il travaglio.

Il piccolo Gabriele è stato visitato e assistito sul posto dagli operatori del 118, che ne hanno controllato le condizioni generali prima di occuparsi della madre. Entrambi, secondo quanto riferito, stanno bene.

Dopo le prime cure sul posto, la donna e il neonato sono stati accompagnati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per gli accertamenti di routine.