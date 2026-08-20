A Comiso un uomo di 33 anni, di origini rumene e residente in provincia di Caltanissetta, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver rubato 900 litri di gasolio dai serbatoi di due autocarri parcheggiati sulla pubblica via. L’intervento è scattato dopo la chiamata al 112 del titolare di un’azienda di trasporti, che intorno alle 3.30 ha notato alcune persone vicino ai mezzi.

Durante la fuga, uno dei presunti responsabili è scivolato ed è stato bloccato dalla pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Vittoria. Sul posto i militari hanno accertato l’effrazione dei tappi dei serbatoi e il furto del carburante.

Circa 120 litri di gasolio, già travasati in taniche da 25 litri, sono stati recuperati immediatamente. Nelle vie vicine è stata trovata anche un’autovettura con altri bidoni da 25 litri pieni di carburante. Il gasolio recuperato è stato restituito al proprietario dell’azienda, mentre l’auto e l’attrezzatura ritenuta utilizzata sono state sottoposte a sequestro penale.

Dopo gli accertamenti, il 33enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Ragusa, in attesa del giudizio di convalida. Il giudice monocratico ha poi convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti il divieto di ritorno nell’intero territorio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

La posizione dell’uomo resta al vaglio dell’autorità giudiziaria e il suo grado di responsabilità dovrà essere accertato nel corso del procedimento.