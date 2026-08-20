A Scicli la rete mobile Tim risulta fuori servizio nel centro storico da mercoledì 19 agosto 2026. Il Comune ha segnalato formalmente il disservizio al gestore, chiedendo il ripristino delle linee telefoniche mobili e richiamando i danni economici che l’interruzione sta causando a residenti e turisti.

Il blackout della rete riguarda l’intero centro storico e si protrae da oltre un giorno, con possibili conseguenze sulle comunicazioni e sulle attività che dipendono dalla connessione mobile.

Il Comune ha rappresentato al gestore l’impatto economico del disservizio e ha chiesto il ripristino della piena funzionalità della rete mobile.