A Modica è morto a 24 anni Andrea Spadola. Il giovane sarà salutato con i funerali venerdì 21 agosto alle 15:30 nella chiesa Maria Ausiliatrice, dai Salesiani. La sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio in città.

Spadola era conosciuto anche per il suo lavoro da bagnino e per un’esperienza lavorativa a Malta. Nel messaggio di cordoglio diffuso da Michele Ruta si legge: «Con grande dolore vogliamo ricordare Andrea Spadola, che è stato parte della grande famiglia dello Scoglio».

Il giovane lascia la madre, il padre, un fratello, i nonni e gli altri familiari. Il rito funebre rappresenterà per amici e conoscenti il momento per stringersi alla famiglia nel lutto.