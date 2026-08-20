Vittoria piange la scomparsa di Teresa Floriddia, morta a 40 anni in un incidente stradale. Lascia il marito Gaetano e i quattro figli Giovanni, Lorenzo, Riccardo e Federico. I funerali si svolgeranno venerdì 21 agosto alle ore 16.15 nella chiesa Madonna Assunta.
Il corteo funebre partirà dalla sala del commiato di piazzale Cesare De Bus, al numero civico 7, per raggiungere la chiesa. La famiglia ha chiesto di essere dispensata dalle visite nelle ore precedenti la cerimonia.
Ad annunciare la scomparsa, oltre al marito e ai figli, sono i suoceri Giovanni e Giuseppina, i genitori, i fratelli, i cognati, gli zii, i nipoti e gli altri parenti di Teresa Floriddia.
Nelle ore successive all’annuncio sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia, che ha scelto di vivere questi giorni in raccoglimento.