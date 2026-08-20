A Ragusa la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese di 38 anni in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo emesso dall’autorità giudiziaria greca. L’uomo, ricercato nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia, è stato rintracciato dalla Squadra Mobile dopo essersi reso irreperibile per sottrarsi alla giustizia ellenica.
Le autorità greche gli contestano reati che comprendono furto in concorso, uccisione di animali, abigeato in concorso e violazioni della normativa sull’immigrazione. Dopo le ricerche diramate attraverso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, gli investigatori hanno avviato controlli e servizi di osservazione sul territorio fino a individuare il luogo in cui si trovava.
Il 38enne è stato quindi localizzato e fermato dagli agenti della Squadra Mobile di Ragusa, quindi accompagnato negli uffici della Questura per le procedure previste.
Al termine degli accertamenti, l’arrestato è stato trasferito nella Casa circondariale di Ragusa. Resterà a disposizione della Corte d’Appello in attesa delle procedure per l’estradizione verso la Grecia.