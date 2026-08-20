Le scuole siciliane riapriranno martedì 15 settembre 2026 e chiuderanno mercoledì 9 giugno 2027: è questo il calendario definitivo per l’anno scolastico 2026/2027 in Sicilia, dopo che la Regione ha corretto in agosto la data di fine lezioni inizialmente pubblicata.

Il decreto assessoriale n. 3119 del 3 agosto 2026 ha rettificato il provvedimento originario — il D.A. n. 1396 dell’1 aprile — nel quale «per mero errore era stato indicato il termine delle lezioni giorno 10 (giovedì) giugno 2027 anziché giorno 9 (mercoledì) giugno 2027». Chi aveva già pianificato le ultime settimane dell’anno in base al decreto di aprile deve aggiornare la data.

L’anno conterà complessivamente 206 giorni di lezione, che scendono a 205 nei casi in cui la festa del santo patrono locale ricada in una giornata di attività didattiche — come avviene, in Sicilia, per Sant’Agata.

Le sospensioni regionali aggiuntive rispetto alle festività nazionali sono due: lunedì 2 novembre, ponte di Ognissanti, e lunedì 7 dicembre, ponte dell’Immacolata. Le vacanze di Natale vanno da mercoledì 23 dicembre 2026 a giovedì 7 gennaio 2027; quelle di Pasqua da giovedì 25 a martedì 30 marzo 2027.

Il 15 maggio, festa dell’Autonomia Siciliana, non prevede interruzione delle lezioni: le scuole resteranno aperte, ma la didattica ordinaria lascerà spazio a momenti di approfondimento sulla storia e sulla cultura della regione.

Per i più piccoli il calendario è diverso: le scuole dell’infanzia proseguiranno fino al 30 giugno 2027, anche se dal 10 giugno le direzioni scolastiche potranno ridurre il servizio alle sole sezioni necessarie.

I singoli istituti conservano un margine di autonomia: i consigli di circolo o d’istituto possono modificare alcune date — anticipando l’inizio o inserendo ulteriori sospensioni — purché venga rispettato il monte ore minimo e il numero di giorni di lezione previsti. Per i ponti a ridosso delle festività, quindi, vale la pena verificare il calendario deliberato dalla propria scuola.

FONTE UFFICIALE: Decreto Assessoriale n. 3119 del 03/08/2026 — Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale; da linkare. Anche D.A. n. 1396 del 01/04/2026 per il calendario base. Pagina USR Sicilia: https://www.usr.sicilia.it/calendario-scolastico-2026-27/